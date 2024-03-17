Стало известно о срыве покушения на представителя кандидата в президенты РФ

В городе Бердянск Запорожской области готовилось покушение на доверенное лицо неназванного кандидата в российские президенты, его удалось сорвать. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На доверенное лицо кандидата, который по социологии пользовался и пользуется максимальной поддержкой запорожцев, готовилось покушение, террористический акт. Он был предотвращен», — сообщил общественный деятель.

Каких-либо подробностей о несостоявшемся покушении и деталях его предотвращения Рогов раскрывать не стал.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали число проголосовавших на выборах президента РФ за рубежом.