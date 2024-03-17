Школьница подожгла скатерть на избирательном участке

13-летняя девочка подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Скатерть на парте избирательной комиссии в школе №108 в Новознаменском девочка подожгла с помощью розжига и спичек, однако огонь быстро потушили. После инцидента девочку задержали полицейские, ее переписки в телефоне изучают.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила об «элементах терроризма» после задержаний за вливание зеленки в урны.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за правонарушения на выборах.