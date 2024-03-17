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Захарова призвала Макрона остановить поставки вооружений Киеву

Захарова предложила Макрону прекратить поставлять оружие на Украину

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений Киеву в ответ на его инициативу о перемирии на Украине на время Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что Макрону стоило выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта.

«От слова Франции наверняка там многое зависит», — сказала дипломат.

До этого Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.

Накануне французский лидер подчеркнул, что Франция не готова выступить с наступательными инициативами против России.

13 марта Захарова в ходе брифинга заявила, что слова Макрона о возможности отправить войска на Украину говорят о начале раздела страны. По словам дипломата, Украину, по сути, уже начали делить ее же союзники.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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