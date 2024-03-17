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В Турции заявили о конце отведенного Зеленскому времени

Турецкий политик Унвер Сель: отведенное Зеленскому время подходит к концу

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Время, которое страны Западу отвели президенту Украины Владимиру Зеленского для управления страной, подходит к концу. Об этом заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель, сообщает РИА Новости.

«США с помощью НАТО дали Зеленскому и его команде тщетную надежду и заставили их поверить в себя. Но мы приближаемся к концу времени, отведенного Зеленскому», – сказал Сель.

По его словам, настойчивые попытки бороться с Россией до последнего украинца навязаны Зеленскому и украинскому народу Западом.

Политик отметил, что если бы Зеленский был немного умнее, то не допустил бы стратегической ошибки и не стал противостоять Москве.

До этого Сель заявил, что украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и не пытаться вернуть полуостров.

Накануне постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сказал, что политическая карьера Зеленского должна завершиться трибуналом в связи с его военными преступлениями против собственного народа.

Ранее замглавы МИД России обсудил в Турции украинское урегулирование.

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