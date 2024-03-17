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Подсчитана явка на выборах президента России к утру 17 марта

ЦИК заявил о явке в 60% к утру 17 марта на выборах президента России

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Maxim Shemetov/Reuters

К утру 17 марта по московскому времени явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила 60%. Такие данные указаны на сайте ЦИК России.

Согласно данным о ходе голосования, явка по стране составила ровно 60% в 9.28 утра по московскому времени.

На выборах президента России в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, а к 12.00 мск - 34,72%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий явка составила более 67%.

При этом в ночь на 17 марта ЦИК фиксировал, что свыше 58% избирателей проголосовали на участках на президентских выборах.

Публикуемые Центризбиркомом данные подсчитывают классическое голосование с помощью бюллетеней на избирательных участках и не учитывают явку в рамках дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

17 марта в России проходит третий день голосования на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. О всех событиях в этот день — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее в Москве подсчитали голоса избирателей после двух дней выборов президента.

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