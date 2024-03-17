Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приднестровье открылись все избирательные участки на выборах президента РФ

В Приднестровье открылись все шесть участков на выборах президента России

close
100%
AP

Все шесть участков для голосования на выборах президента России открылись в 8.00 (9.00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

«Все шесть избирательных участков открылись в установленное время и будут работать до 20.00», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один избирательный участок открылся в городе Бендеры, в Тирасполе – три и по одному в Рыбнице и Григориополе.

В статье говорится, что проголосовать можно и по паспорту РФ, и даже по просроченному загранпаспорту.

Утром 17 марта сообщалось, что свыше 58% избирателей проголосовали на участках на президентских выборах в России по итогам второго дня голосования.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта.

Ранее в НАТО рассказали, к чему готовиться в случае победы Путина на выборах.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами