В Приднестровье открылись все избирательные участки на выборах президента РФ

Все шесть участков для голосования на выборах президента России открылись в 8.00 (9.00 мск) в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

«Все шесть избирательных участков открылись в установленное время и будут работать до 20.00», – говорится в сообщении.

Отмечается, что один избирательный участок открылся в городе Бендеры, в Тирасполе – три и по одному в Рыбнице и Григориополе.

В статье говорится, что проголосовать можно и по паспорту РФ, и даже по просроченному загранпаспорту.

Утром 17 марта сообщалось, что свыше 58% избирателей проголосовали на участках на президентских выборах в России по итогам второго дня голосования.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта.

Ранее в НАТО рассказали, к чему готовиться в случае победы Путина на выборах.