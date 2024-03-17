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В США заявили о важной роли транспортного коридора между Россией и Индией

NYT: коридор «Север – Юг» между Россией и Индией недосягаем для западных санкций

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Международный транспортный коридор «Север – Юг», который призван связать Россию и Индию, освободит РФ от западных санкций. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В статье издания отмечается, что на протяжении веков торговля с Европой была главной статьей экономики России, но западные санкции отрезали РФ от европейских потребителей. В ответ Кремль расширил связи со странами, готовыми сотрудничать на взаимовыгодных условиях: с Китаем на востоке, а на юге — с Индией и арабскими странами.

Как указывают авторы статьи, маршрут «Север – Юг» обратил на себя внимание российских политиков, пытающихся наладить инфраструктуру для создания экономического суверенитета и полного отказа от западного влияния на российскую экономику.

Ключевой частью коридора «Север – Юг» является строительство 160-километровой железной дороги стоимостью $1,7 млрд, которое начнется в этом году. Она станет последним звеном на маршруте между Россией и портами в Персидском заливе, также обеспечивая легкий доступ к торговому центру Индии – Мумбаю.

До этого сообщалось, что Индия, которая являлась крупнейшим покупателем морских партий российской нефти, на протяжении двух месяцев не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО.

Ранее первая партия бананов из Индии прибыла в черноморский порт.

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