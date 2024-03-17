Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине объясняется его желанием вернуть статус страны-доминанта в Европе. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

На основе заявлений источников в Елисейском дворце и Бундестаге политические аналитики издания сделали вывод, что «из голубя в ястребы» Макрон превратился не случайно.

Такую перемену авторы материала объясняют внутриполитическими причинами, источник которых — конкуренция между Германией и Францией. Власти ФРГ нарушили соглашение между странами. По негласному договору Германия взяла на себя экономическое лидерство в Евросоюзе, а Франция — стратегическое.

«Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — подчеркнули в публикации.

Политологи не исключили жесткую франко-германскую дуэль, которая, по их мнению, уже началась.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.