Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции призвали Украину забыть о Крыме

Турецкий политик Сель посоветовал украинским властям навсегда забыть о Крыме

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и не надеется на возвращение полуострова. С таким заявлением выступил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, политик Унвер Сель, передает РИА Новости.

«Рекомендую им (украинским властям - прим. ред.) полностью навсегда забыть о Крыме и отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий», — отметил он.

Сель обратил внимание, что решения крымчан «надо уважать». Политик напомнил, что жители региона уже давно сделали свой выбор, они законно реализовали свое право на самоопределение.

Он счел нереалистичными постоянные призывы западных стран вернуть Крым Украине. По словам Селя, эту тему закрыли еще десять лет назад. Турецкий политик подчеркнул, что Крымский вопрос не является предметом переговоров в международной повестке дня.
Он добавил, что Россия за последние десять лет проявила к полуострову такое внимание, о чем крымчане могли только мечтать в украинский период.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами