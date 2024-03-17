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Трамп выразил уверенность в победе на предстоящих президентских выборах

Трамп заявил о своей будущей победе на президентских выборах

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Jay Paul/Reuters

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что победит на предстоящих в ноябре очередных президентских выборах. Об этом со ссылкой на выступление Трампа на митинге своих сторонников в Огайо сообщает РИА Новости.

Бывший президент выразил уверенность в своей победе и подчеркнул, что нынешнему главе государства Джо Байдену придется с позором покинуть свой пост. «Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал!», - заявил Трамп.

Он также назвал Байдена угрозой американской демократии, отметив, что тот постоянно вредит стране своей некомпетентностью. Трамп привел в качестве примеров неразрешенный миграционный кризис на границе с Мексикой и рост инфляции в США.

По мнению экс-президента, единственным способом положить конец нынешним катастрофам в США, является его победа на выборах и возвращение в Белый дом.

До этого сообщалось, что экс-соратник Трампа, бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать его на выборах.

Ранее Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии в президенты США.

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