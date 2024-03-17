Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр

Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже. Об этом заявил в интервью ведущим единого украинского телемарафона президент Франции Эммануэль Макрон.

Говоря об участии спортсменов из РФ в нейтральном статусе, французский лидер уточнил, что по решению Международного олимпийского комитета (МОК). «Инстанции Россия как государство не должна участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом «только как спортсмены».

Отвечая на ремарку украинской журналистки, что Макрон пообещал потребовать от России прекратить огонь на время Олимпийских игр.

«Да, мы это попросим», — отметил президент.

Накануне Макрон подчеркнул, что Франция не готова выступить с наступательными инициативами против России.

До этого он назвал условия для своего визита на Украину. Макрон пояснил, что его поездка в Киев станет «сильным посылом» в рамках ранее намеченного сотрудничества.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.