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Кадыров проголосовал на выборах президента России

Глава Чеченской Республики Кадыров принял участие в выборах президента России

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах президента России. Он сделал это вместе с членами своей семьи на избирательном участке в родовом селе «Ахмат-Юрт», сообщает ТАСС.

«Голосование проходит, как вы видите, отлично. Люди выходят. Праздничное настроение. Выбирают свое будущее на шесть лет», — сказал лидер Чечни журналистам.

До этого министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

Ранее политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.

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