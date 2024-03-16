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Макрон назвал условия для своего визита на Украину

Макрон заявил, что не приедет на Украину без конкретных предложений

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл условия для своего визита на Украину Он заявил в интервью ведущим единого украинского телемарафона, что готов приехать в Киев в случае, если у него будут конкретные предложения.

«Я обсудил это с президентом [Украины Владимиром Зеленским], я очень искренне вам скажу: я обязательно приеду», — отметил французский лидер.

Он сослался на правило — сделать свой визит как можно более полезным для Украины. Макрон пообещал поговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Французский президент выразил уверенность, что найдутся средства для выделения дополнительной финансовой поддержки украинским властям. Макрон пояснил, что его визит на Украину станет «сильным посылом» в рамках ранее намеченного сотрудничества.

До этого Макрон уже дважды переносил намеченную поездку в Киев. Накануне он отметил, что Франция не готова выступить с наступательными инициативами против России.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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