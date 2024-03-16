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В Москве подсчитали голоса избирателей после двух дней выборов президента

В Москве на выборах президента России проголосовали уже почти 4,3 млн человек

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Evgenia Novozhenina/Reuters

В Москве к концу второго дня голосования около 4,3 млн человек приняли участие в выборах президента России как с помощью электронных, так и бумажных бюллетеней. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалев, сообщается на сайте столичной организации.

«Всего за два на выборах президента России в столице проголосовали почти 4,3 млн человек. При этом большая часть из них проголосовала электронно, около 3,2 млн», — отметил он.

По словам Ковалева, после закрытия участков 16 марта подсчитано, что около 1,1 млн жителей Москвы проголосовали с помощью бумажных бюллетеней.

Зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, что в целом голосование проходит без существенных нарушений. Он заверил, что лишь на одном из избирательных участков зафиксирован человек, стремившийся помешать выборам.

«Мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования. К счастью, ему это не удалось. Не исключено, что гражданин поддался на угрозы мошенников, которые сейчас звонят и рассылают смс-сообщения с угрозами», — уточнил он.

Реут добавил, что подобные действия со стороны избирателей грозят уголовной ответственностью.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

Ранее Захарова ответила на слова Запада о непризнании результатов выборов президента в России.

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