Путин поздравил Аксенова и «народного мэра» Севастополя с юбилеем референдума

Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с главой Крыма Сергеем Аксеновым и бывшим «народным мэром» Севастополя Алексеем Чалым поздравил их с 10-летием референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также глава государства пообщался с главой крымского парламента Владимиром Константиновым и полпредом президента в Крымской федеральном округе (2014-2016) Олегом Белавенцевым.

«Владимир Путин по телефону поговорил с каждым из них: Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чаловым. Президент поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией», — уточнил Песков в общении с журналистами.

Крымский референдум прошел 16 марта 2014 года. Через два дня, 18 марта, Аксенов, Чалый и глава Госсовета Крыма Владимир Константинов участвовали в подписании договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Аксенов является главой Крыма с 9 октября 2014 года. В период «Крымской весны», 1 марта 2014 года он издал приказ о переподчинении себе всех силовых структур полуострова. В тот же день Аксенов обратился к Путину с просьбой «об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия» на территории республики.

Чалый исполнял обязанности губернатора Севастополя с 1 по 14 апреля 2014 года. 22 сентября 2014 года был избран председателем Заксобрания Севастополя, но 29 декабря 2015 года подал в отставку из-за разногласий с тогдашним губернатором города Сергеем Меняйло.

Ранее власти Крыма объяснили нежелание Запада признать референдум в Крыму.