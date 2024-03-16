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В МИД РФ предположили, почему Киев усилил атаки против России

МИД РФ: Киев усилил атаки против России, чтобы выпросить больше помощи Запада

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором говорится, что Киев интенсифицировал атаки против России, чтобы получить от Запада больше финансовой помощи и вооружений.

«Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить еще больше финансовой помощи и вооружений», — написали дипломаты.

Также в министерстве заявили, что непрекращающиеся обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Украины направлены на срыв процесса выборов, а также на запугивание людей, чтобы лишить их возможности проголосовать.

Губернатор Белгородской области сообщил об отмене занятий в школах и колледжах 18 и 19 марта в некоторых приграничных районах и в Белгороде. 17 и 18 марта не будут работать торговые центры. Зафиксированы повреждения в зданиях, от прилета взорвалась припаркованная машина. С ночи ВСУ атакуют регион беспилотниками и снарядами РСЗО «Вампир». Утром по всей области продлили режим ракетной опасности.

Ранее в Белгородской области тероборона сбила беспилотник.

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