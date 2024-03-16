Применение ВСУ немецких ракет Taurus сравнили с объявлением войны

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецких крылатых ракет Taurus для ударов по целям на территории России фактически стало бы объявлением войны, считает депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт. Свое мнение она высказала в интервью газете Rheinische Post.

«Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую становишься участником конфликта», — сказала парламентарий.

По ее мнению, Украины рискует лишиться еще больших территорий, если в ближайшее время не начнутся мирные переговоры с России.

До этого немецкий новостной портал T-Online написал, что отказ властей ФРГ передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты класса «воздух-земля» Taurus связан с тем, что их эффективность напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств. Отправка же этих спецустройств идет вразрез с интересам безопасности Германии, пояснили журналисты.

Тем временем Spiegel узнал, что глава МИД Германии Анналена Бербок пытается за закрытыми дверями уговорить федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине ракеты Taurus.

Ранее Шольц резко ответил стороннику отправки Taurus Украине.