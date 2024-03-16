Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Применение ВСУ немецких ракет Taurus сравнили с объявлением войны

Депутат Вагенкнехт: применение ВСУ ракет Taurus равнозначно объявлению войны

close
100%
axesofevil2000/Wikimedia

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецких крылатых ракет Taurus для ударов по целям на территории России фактически стало бы объявлением войны, считает депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт. Свое мнение она высказала в интервью газете Rheinische Post.

«Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus — это граница, переступив которую становишься участником конфликта», — сказала парламентарий.

По ее мнению, Украины рискует лишиться еще больших территорий, если в ближайшее время не начнутся мирные переговоры с России.

До этого немецкий новостной портал T-Online написал, что отказ властей ФРГ передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты класса «воздух-земля» Taurus связан с тем, что их эффективность напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств. Отправка же этих спецустройств идет вразрез с интересам безопасности Германии, пояснили журналисты.

Тем временем Spiegel узнал, что глава МИД Германии Анналена Бербок пытается за закрытыми дверями уговорить федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине ракеты Taurus.

Ранее Шольц резко ответил стороннику отправки Taurus Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами