Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — рассказал он.

Главы государств разговаривали по телефону 2 марта, разговор политиков длился час. В ходе него президенты обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, подвели итоги состоявшихся мероприятий и контактов на высшем уровне.

26 февраля Путин также по телефону поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования. Российский лидер назвал результаты голосования победой «белорусских патриотических сил».

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.