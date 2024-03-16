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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

В Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», — рассказал он.

Главы государств разговаривали по телефону 2 марта, разговор политиков длился час. В ходе него президенты обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, подвели итоги состоявшихся мероприятий и контактов на высшем уровне.

26 февраля Путин также по телефону поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования. Российский лидер назвал результаты голосования победой «белорусских патриотических сил».

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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