В Германии заявили, что ЕС теряет веру в победу Украины

В дипломатических кругах Евросоюза все чаще звучат заявления о том, что Украине не удастся победить в конфликте и вернуть потерянные территории. Такое мнение в эфире немецкого канала Welt высказал журналист Геррит Зебальд.

По словам Зебальда, раньше и ЕС, и НАТО придерживались единой позиции о том, что Украина должна вернуть перешедшие под контроль России территории, однако теперь «все громче звучат заявления», что это нереально.

В подтверждение своих слов журналист напомнил о недавнем выступлении главы парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха, который заявил о необходимости поиска путей заморозки украинско-российского конфликта с тем, чтобы после этого завершить его.

«Они открыто говорят, что нужно найти другое решение [кроме безоговорочной поддержки Украины во всем], поскольку Украина уже не вернет территории», — пояснил Зебальд.

16 марта о возможности возврата Украиной потерянных территорий высказались в США.

Ранее в Италии заявили, что не намерены отправлять войска на Украину.