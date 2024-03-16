ЦИК назвал явку на выборах с учетом голосования онлайн

Общая явка на выборах президента России, то есть с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ), на 16:20 мск превысила 50%, заявил зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Буляев. Его слова приводит ТАСС.

«На 16:20 — 51,77% <…> вместе с ДЭГ», — сказал Буляев.

До этого в ЦИК сообщили, что очная явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 15:14 мск составила 45,57%. Показатель не учитывает явку в рамках дистанционного электронного голосования.

Буляев также отмечал, что электронные бюллетени получили к 10:00 мск 79% избирателей. По его словам, это очень хорошая явка.

Накануне на выборах проголосовал кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. Он сделал это онлайн.

О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.