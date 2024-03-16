Названа явка на выборах президента России на 15:14

Общая явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 15:14 мск составила 45,57%. Об этом сообщает ТАСС.

«Ход голосования — 45,57%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная информация не учитывает явку в рамках дистанционного электронного голосования.

15 марта в России стартовало голосование на выборах президента страны, в том числе в дистанционном формате. Оно продлится до 17 марта включительно.

За пост лидера страны впервые с 2008 года поборются четыре претендента: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Если действующий глава государства Владимир Путин одержит победу на выборах, то это будет его пятый президентский срок.

О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее на Дальнем Востоке 400 участков сообщили о 100%-й явке.