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Захарова предупредила, что МИД может вызвать посла Британии

Захарова: МИД вызовет посла Британии из-за попыток вмешательства в выборы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что российское министерство может вызвать посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, если попытки вмешательства в российские выборы будут продолжаться.

Она отметила, что британское посольство опубликовало в социальных сетях пост, в котором сообщило, что «у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов».

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был?» — спросила Захарова.

По ее словам, в МИДе видеть британского посла «удовольствия не доставляет».

«Но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — добавила Захарова.

Также дипломат заявила, что Соединенные Штаты до и во время выборов президента в РФ готовили большое количество фейков разного характера. Официальный представитель МИД РФ добавила, что такая политика Запада нацелена на запугивание российского электората.

Ранее Захарова назвала страну, где не удалось организовать голосование на выборах президента РФ.

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