Володин высказался о роли международных наблюдателей на выборах в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что присутствие международных наблюдателей на выборах президента России крайне важно. Свое мнение он высказал в рамках встречи с делегацией наблюдателей из ЦАР, слова Володина приводятся на сайте Государственной думы.

«Для нас очень важно, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И роль международных наблюдателей, конечно, крайне важна», — подчеркнул Володин, отметив, что национальное законодательство должно быть базисом любой избирательной кампании.

По словам Володина, интерес к выборам в РФ огромен, поскольку только по парламентской линии приехали 475 наблюдателей, экспертов и аналитиков, представляющих 89 государств.

До этого Володин предложил подписчикам своего Telegram-канала задать вопросы для предстоящего отчета правительства в нижней палате парламента, который пройдет 3 апреля.

Ранее Володин проголосовал на выборах президента России.