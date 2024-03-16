Бывший соратник Трампа отказался поддержать его на выборах

Бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший свой пост в период президентства экс-главы государства Дональда Трампа заявил, что не поддержит его на выборах. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Послушайте, я невероятно горжусь послужным списком нашей администрации. Это был консервативный послужной список, который сделал Америку более процветающей, более безопасной и позволил консерваторам назначаться в наши суды в более мирном мире… Но при этом во время своей президентской кампании я ясно дал понять, что между мной и президентом Трампом существуют глубокие разногласия по ряду вопросов… я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году», — подчеркнул он.

До этого суд штата Джорджия снял с Трампа и его сообвиняемых шесть обвинений во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи отклонил обвинения против Трампа, связанные с предполагаемой кампанией давления с целью убедить государственных чиновников нарушить свою присягу и изменить результаты выборов в Джорджии. Из-за поражения в этом штате Трамп, как считается, проиграл президентские выборы.

Ранее кандидат в президенты США раскритиковал Байдена за слова о Путине.