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Захарова рассказала, в каком случае Запад прекратит вводить санкции

Захарова: Запад остановит санкции, только если завладеет ресурсами РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны остановят политику антироссийских санкций только тогда, когда завладеют недрами страны. Свое мнение она высказала в беседе с ТАСС.

«Если только мы объявим, что готовы все, что у нас есть, все наши ресурсы, все наши недра, все наши возможности отдать в использование даровое вот этому самому империалистическому коллективному Западу, тут же мы станем хорошие. Все», — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что ЕС планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений. Новый пакет рестрикций, как сообщало РИА Новости, будет включать меры по борьбе с обходом санкций.

В свою очередь Захарова, комментируя 13-й пакет санкций ЕС, заявила, что новые рестрикции не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО).

Ранее Медведев указал европейским политикам на их «ненасытный аппетит».

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