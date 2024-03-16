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МИД России: на Западе трепещут в ожидании итогов выборов президента РФ

Захарова: на Западе трепещут в ожидании итогов выборов президента России

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада трепещут, ожидая результатов голосования на выборах президента РФ. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, МИД ожидает эффективного результата с точки зрения организации выборов за рубежом.

«А тот выбор, который они (граждане РФ. — «Газета.Ru») сделают, — мы о нем скоро все узнаем. Хотя, видите, коллективный Запад уже трепещет, понимая, что нас с пути не свернуть», — отметила она.

По ее словам, единство россиян на фоне выборов вызывает дикую злобу на Западе.

Также официальный представитель МИД России прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян на выборах президента РФ, назвав это «абсолютным коллапсом».

Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее Захарова заявила о беспрецедентной активизации Запада в связи с выборами в РФ.

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