Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян на выборах президента РФ. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас вы просто физически хотите не пустить граждан России к избирательным участкам? Ну это уже их абсолютный коллапс. После этого, я думаю, что им собрать свое собственное реноме и очистить его будет невозможно», — заявила она.

Она отметила, что ряд недружественных государств создают препятствия для доступа граждан РФ на избирательные участки.

По ее словам, в Прибалтике «будут отслеживать тех, кто будет подходить к нашим посольствам и вносить в них какие-то реестры».

До этого посольство РФ осудило препятствия, которые создают в Латвии для голосования. 13 марта стало известно, что полиция Эстонии рекомендовала местным россиянам не ездить на выборы в Россию. Об этом заявил глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.

Ранее в Латвии объявили, что будут проверять документы у голосующих на выборах президента России.