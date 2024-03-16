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Захарова прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян

МИД о странах, препятствующих голосованию россиян: абсолютный коллапс

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян на выборах президента РФ. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас вы просто физически хотите не пустить граждан России к избирательным участкам? Ну это уже их абсолютный коллапс. После этого, я думаю, что им собрать свое собственное реноме и очистить его будет невозможно», — заявила она.

Она отметила, что ряд недружественных государств создают препятствия для доступа граждан РФ на избирательные участки.

По ее словам, в Прибалтике «будут отслеживать тех, кто будет подходить к нашим посольствам и вносить в них какие-то реестры».

До этого посольство РФ осудило препятствия, которые создают в Латвии для голосования. 13 марта стало известно, что полиция Эстонии рекомендовала местным россиянам не ездить на выборы в Россию. Об этом заявил глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.

Ранее в Латвии объявили, что будут проверять документы у голосующих на выборах президента России.

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