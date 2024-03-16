Зампред ЦИК оценил ход голосования на выборах президента России

Голосование на выборах президента России во второй день идет в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева.

«Вчера был первый день голосования трехдневного. На мой взгляд, оно идет в абсолютно штатном режиме», — сказал он.

По его словам, избирательные комиссии по всей Российской Федерации были открыты.

«Работали так же, как они работают и сегодня. Уже все без исключения, теперь даже Калининград открылся», — отметил он.

Также Булаев рассказал, что электронные бюллетени в рамках выборов президента Российской Федерации получили к 10:00 по московскому времени 79% избирателей.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее в Москве около 200 тысяч человек приняли участие в выборах онлайн ночью.