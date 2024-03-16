Электронные бюллетени в рамках выборов президента РФ получили 79% избирателей

Электронные бюллетени в рамках выборов президента Российской Федерации получили к 10:00 мск 79% избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает РИА Новости.

По его словам, это очень высокая явка. При этом он отметил, что проголосовали чуть меньше человек по сравнению с выданными бюллетенями.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Москве около 200 тысяч человек приняли участие в выборах онлайн ночью.