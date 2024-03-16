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Посол Антонов заявил о постоянных обманах России со стороны США

Посол Антонов: США постоянно обманывают Россию, допуская якобы утечки информации

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США постоянно обманывают РФ. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

«Нас постоянно обманывают. А любые конфиденциальные разговоры становятся частью информационной войны. Контроля за «утечками» информации, самой деликатной, никакого», — сказал дипломат.

По словам Антонова, от российско-американских отношений почти ничего не осталось, а последние очаги взаимодействия — космос и гражданский атом — подвергаются нападкам «русофобов», которые ставят вопрос о полном сворачивании контактов.

Посол также назвал администрацию президента США Джо Байдена недоговороспособной.

15 марта президент США Джо Байден назвал действующего президента РФ Владимира Путина бандитом и призвал противостоять ему. Перед этим он начал послание к конгрессу с заявлений о том, что СВО России на Украине представляет наибольшую угрозу для демократии во всем мире со времен Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что американские спецслужбы до сих пор пытаются вести подрывную деятельность в России.

Ранее в США предположили, что победа России в СВО спасет мир от ядерной войны.

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