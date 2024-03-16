Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали один из главных признаков катастрофы ВСУ

Foreign Policy: ВСУ каждый день теряют все больше своих военнослужащих

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская армия ежедневно теряет все больше военнослужащих из-за нехватки систем ПВО и боеприпасов на фоне задержек с западной помощью Киеву. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

«Число потерь среди украинцев в результате нехватки боеприпасов и средств противовоздушной обороны растет с каждым днем», — отмечает издание.

Подчеркивается, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) «провели уже месяцы с ограниченными боеприпасами и военной поддержкой». Они, по оценке издания, «не подготовились в той же степени, в какой Россия подготовилась к контрнаступлению Украины в прошлом году».

До этого американский военный корреспондент Рассел Бентли сообщал, что победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине либо смена выступающих за войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта.

Ранее политолог объяснил, в каком случае страны Балтии отправят свои войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами