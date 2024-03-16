Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в рамках контактов с армянской стороной обсуждает риски втягивания Армении в фарватер западного антироссийского курса, и о потенциальных последствиях такой политики. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

«Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью – предупредить (о рисках попасть под западное влияние. – прим. ред.)», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что российская сторона желает, чтобы Армения сохранила суверенитет и осуществляла политическое развитие государства на базе национальных интересов. Кроме того, по словам представителя МИД РФ, некоторые аргументы России о существенных рисках для Армении были восприняты в Ереване.

До этого Захарова сообщала, что власти Молдавии по заказу западных стран препятствуют желающим голосовать за президента России в Приднестровье. Дипломат отметила, что Россия всегда давала возможность гражданам Молдавии в РФ участвовать в молдавских выборах независимо от отношений с официальным Кишиневом. Однако власти Молдавии, по ее словам, «полностью реализуют волю натовского сборища».

Ранее Захарова заявила об активизации Запада на фоне выборов в России.