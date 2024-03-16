Посол РФ заявил об отсутствии единой позиции в рядах G7 по российским активам

Страны «Большой семерки» (G7) не придерживаются единой позиции по вопросу возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, так как многие понимают негативные последствия таких действий. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, не все в G7 готовы повесить на себя ярлык «вора». Многие понимают негативные последствия конфискации российских активов, уверен дипломат.

Антонов пояснил, что из-за подобного шага будет разрушаться нынешняя международная система финансовых отношений. Кроме того, «подсекаются» позиции доллара как основной платежной валюты.

Он отметил, что в данном вопросе Соединенные Штаты не решаются действовать в одиночку, настаивая на единстве стран G7 и тем самым стремясь «спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов». При этом озабоченность России относительно последствий таких действий разделяют многие страны, высказал свое мнение Антонов.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что доходы от замороженных в Европе активов российского Центробанка могут быть использованы для закупок вооружений Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.