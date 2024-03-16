Захарова назвала причину, по которой Молдавия противится выборам президента РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что власти Молдавии по заказу западных стран препятствуют желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

Дипломат отметила, что Россия всегда давала возможность гражданам Молдавии в РФ участвовать в молдавских выборах независимо от отношений с официальным Кишиневом. Однако власти Молдавии, по ее словам, «полностью реализуют волю натовского сборища».

«Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией, потому что они здесь работают, потому что у них совместные семьи, потому что они наши естественные соседи, а многие являются еще и родственниками», — сказала представитель МИД РФ.

12 марта министерство иностранных дел Молдавии выразило протест российскому представителю из-за появления на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) участков для голосования на выборах президента РФ.

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Электронное голосование вместе с традиционным форматом проводят 29 регионов. Участки работают не только в России, но и за рубежом. Молдавия сообщала, что намерена разрешить открыть всего один.

На пост президента страны претендуют четыре кандидата: выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что жителей Приднестровья пытаются запугать.