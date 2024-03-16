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Захарова назвала причину, по которой Молдавия противится выборам президента РФ

Захарова: Кишинев препятствует голосованию за президента России по заказу Запада

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что власти Молдавии по заказу западных стран препятствуют желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

Дипломат отметила, что Россия всегда давала возможность гражданам Молдавии в РФ участвовать в молдавских выборах независимо от отношений с официальным Кишиневом. Однако власти Молдавии, по ее словам, «полностью реализуют волю натовского сборища».

«Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией, потому что они здесь работают, потому что у них совместные семьи, потому что они наши естественные соседи, а многие являются еще и родственниками», — сказала представитель МИД РФ.

12 марта министерство иностранных дел Молдавии выразило протест российскому представителю из-за появления на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) участков для голосования на выборах президента РФ.

Выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Электронное голосование вместе с традиционным форматом проводят 29 регионов. Участки работают не только в России, но и за рубежом. Молдавия сообщала, что намерена разрешить открыть всего один.

На пост президента страны претендуют четыре кандидата: выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что жителей Приднестровья пытаются запугать.

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