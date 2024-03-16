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Первый левый премьер Колумбии выступил за созыв Учредительного собрания

Премьер Колумбии Петро предложил созвать Учредительное собрание ради реформ

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Chepa Beltran/Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости созыва Учредительного собрания из-за противоречий с парламентом по вопросу о реформах, предлагаемых его правительством. Его слова приводит ТАСС.

«Если демократически избранное правительство не может применять конституцию, потому что его окружили те, кто мешает этому, значит, Колумбии нужно Национальное конституционное собрание», — заявил лидер Колумбии на митинге в городе Кали.

Густаво Петро стал первым левым президентом Колумбии. Он был избран в 2022 году и возглавляет блок левых сил «Исторический пакт», в который входит его партия «Гуманная Колумбия».

До этого в Колумбии площадь посевов коки выросла за 2023 год на 7%, до 246 тыс га.

С 1964 года по 2019 год на территории Колумбии продолжалась гражданская война между правительственными силами и FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа).

Ранее премьер Гаити Анри ушел в отставку после массовых беспорядков.

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