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Российский посол оценил договороспособность Байдена

Посол РФ в США Антонов назвал администрацию Байдена недоговороспособной

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Alexander Zemlianichenko/AP

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал администрацию президента США Джо Байдена недоговороспособной. Его слова приводит РИА Новости.

«Не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы», — подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, ответственность за это лежит на обеих крупнейших партиях страны — как Республиканской, так и Демократической. При этом дипломат заявил о сомнениях в целесообразности ведения переговоров с действующей администрацией США, поскольку она «погружена в предвыборную гонку — а значит, неизвестно, кто будет в январе в Белом доме».

До этого президент США Джо Байден назвал действующего президента РФ Владимира Путина бандитом и призвал противостоять ему. Перед этим он начал послание к конгрессу с заявлений о том, что СВО России на Украине представляет наибольшую угрозу для демократии во всем мире со времен Второй мировой войны.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден в курсе заявлений Путина в интервью Киселеву.

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