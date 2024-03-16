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Байдена обвинили в попытке похоронить отношения США и РФ

Антонов: заявлениями в адрес Путина Байден хочет похоронить отношения США с РФ

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Leah Millis/Reuters

Резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина свидетельствуют о том, что Вашингтон стремится похоронить отношения с Москвой. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

На этой неделе, обращаясь к конгрессу, Байден назвал Путина бандитом.

«Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении «похоронить» двусторонние связи и нанести России «стратегическое поражение», — сказал российский посол.

По его мнению, поведение президента Байдена говорит о бессилии от откровенно слабых успехов во внешней политике.

С начала российской специальной военной операции на Украине Байден неоднократно делал нелестные высказывания в адрес Путина, называл его диктатором, мясником, военным преступником, которому нельзя оставаться у власти.

Ранее Байден оскорбил Путина из-за угроз нацбезопасности США.

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