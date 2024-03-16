Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области более половины жителей проголосовали на выборах президента

Явка на выборах президента в Белгородской области превысила 60% в первый день

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Белгородской области явка на выборах президента в первый день превысила 67%. Об этом сообщает Telegram-канал регионального избиркома.

Согласно данным избиркома, в регионе по состоянию на 20:00 часов мск 15 марта проголосовали 67,21% жителей, или 214 338 человек. В области работают 1 267 избирательных участков.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что эстонские пограничники совершают попытки помешать россиянам попасть в Россию для голосования на выборах президента.

В России прошел первый день голосования на выборах президента. Оно завершится основным днем выборов в воскресенье, 17 марта. По последним данным Центризбиркома, общая явка на данный момент составляет 36,12%.

Как проходит второй день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МИД рассказали, сколько стран провели досрочное голосование на выборах президента РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами