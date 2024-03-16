Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Крыма объяснили нежелание Запада признать референдум в Крыму

Мурадов: Запад не признает референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму

close
100%
РИА Новости

Запад уже жалеет, что не признал раньше референдум о вхождении Крыма в состав РФ, не доводя ситуацию до эскалации. С таким заявлением выступил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, чьи слова передает РИА Новости.

Согласно его информации, несмотря на то, что российская и украинская стороны в 1997 году заключили Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота (ЧФ) на Украине, угроза существованию флота все еще оставалась. При этом украинская сторона продолжала поднимать вопрос о прекращении нахождения ЧФ на территории Крыма, что несло для России серьезную угрозу.

Крымский вице-премьер подчеркнул, что возвращение региона в состав РФ помогло обеспечить стране стратегическую стабильность и безопасность на южном направлении к неудовольствию западных противников Москвы.

«Этим и объясняется <...> истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму», — резюмировал Мурадов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

До этого Мурадов предупредил страны Запада о возмездии со стороны РФ в случае прямого военного конфликта альянса с Россией.

Ранее постпред Крыма заявил, что новое контрнаступление погубит Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами