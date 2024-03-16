Генсек ООН направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президентам России, Украины и Турции Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — пояснил представитель Гутерриша.

Он также указал на важность вопроса экспорта продовольствия и сельхозпродукции через Черное море. Вопрос остается крайне важным для глобальной продовольственной безопасности и мирового рынка.

Дюжаррик добавил, что для судов, проходящих через Черное море, опасносость представляют морские мины и удары по портам.

До этого Гутерриш в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил об устарелости мировой финансовой системы.

Ранее генсек ООН Гутерриш заявил об опасности многополярной системы мира.