Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек ООН направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану

ООН: Гутерриш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по теме судоходства

close
100%
Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в феврале направил письма президентам России, Украины и Турции Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — пояснил представитель Гутерриша.

Он также указал на важность вопроса экспорта продовольствия и сельхозпродукции через Черное море. Вопрос остается крайне важным для глобальной продовольственной безопасности и мирового рынка.

Дюжаррик добавил, что для судов, проходящих через Черное море, опасносость представляют морские мины и удары по портам.

До этого Гутерриш в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил об устарелости мировой финансовой системы.

Ранее генсек ООН Гутерриш заявил об опасности многополярной системы мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами