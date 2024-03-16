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Медведев отреагировал на призыв лидера Латвии разрушить Россию

Медведев: тех, кто призывает к уничтожению РФ, ждет участь нацистов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разрушить РФ заявил, что те, кто желает поражения РФ могут разделить участь нацистов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающее из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — сообщил Медведев.

До этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил, что Калининград будет «нейтрализован», если Россия предпримет попытку бросить вызов НАТО.

14 февраля эксперт в области стратегических вооружений Дмитрий Стефанович заявил, что если Балтийское море закроют для России, сделав внутренним морем НАТО, может последовать крайне жесткая реакция, вплоть до ядерной эскалации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают ядерный потенциал в странах Европы.

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