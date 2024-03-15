Китай предложил создать условия для переговоров РФ и Украины

Заместитель постоянного председателя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что страна готова предоставить все необходимые условия для переговоров России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай готов обеспечить необходимые условия для России и Украины для вступления в переговоры и продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса», — сообщил Шуан.

До этого специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече в Берлине со статс-секретарем МИД ФРГ Томасом Баггером заявил, что конфликт на Украине рискует перейти к эскалации, что не соответствует интересам международного сообщества.

Ли Хуэй отметил, что Пекин совместно с Берлином готов поддержать созыв мирной конференции при равноправном участии всех сторон, чтобы проложить путь к прекращению огня и окончанию военных действий. Спецпредставитель кабмина КНР по делам Евразии рассказал статс-секретарю МИД ФРГ о посреднических усилиях по достижению консенсуса между Россией, Украиной и европейскими странами за прошедшую неделю.

Ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с главой офиса Зеленского Ермаком.