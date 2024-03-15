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В США рассматривают введение новых санкций

Белый дом: США могут ввести новые санкции из-за расширения ВТС между РФ и Ираном

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Depositphotos

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США допускает возможность введения дополнительных санкций в связи с расширением военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон заранее не анонсирует санкционные меры, но в данной ситуации рассматриваются различные варианты.

Кирби добавил, что дополнительные санкции являются одним из вариантов на повестке.

До этого стало известно, что Евросоюз планирует 14-й по счету пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений.

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения подпали компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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Санкции против России
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