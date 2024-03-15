Эрдоган прервал свое выступление на митинге в Турции из-за прозвучавшего азана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свое выступление в провинции Хаккари на юго-востоке страны после того, как прозвучал азан (уведомление к молитве у мусульман). Кадры транслировал гостелеканал TRT Haber

Азан позволяет мусульманам начать вечерний прием пищи во время священного месяца Рамадан, проводящийся после захода солнца (ифтар).

«Прошу прошенья, прозвучал азан. Постящиеся могут начать ифтар», — сказал Эрдоган участникам митинга.

Он добавил, что на митинге, который был посвящен презентации кандидатов на пост глав муниципалитетов в ходе предстоящих 31 марта местных выборов, собралось порядка 30 тысяч человек.

Отмечается, что сам президент держит пост и участвует в ифтарах с представителями различных профессий.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган является одним из главных антисемитов в истории.

Ранее в Турции уточнили дату визита Путина.