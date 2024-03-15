Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган прервал свое выступление на митинге в Турции из-за прозвучавшего азана

TRT Haber: Эрдоган прервал выступление на митинге из-за прозвучавшего азана

close
100%
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал свое выступление в провинции Хаккари на юго-востоке страны после того, как прозвучал азан (уведомление к молитве у мусульман). Кадры транслировал гостелеканал TRT Haber

Азан позволяет мусульманам начать вечерний прием пищи во время священного месяца Рамадан, проводящийся после захода солнца (ифтар).

«Прошу прошенья, прозвучал азан. Постящиеся могут начать ифтар», — сказал Эрдоган участникам митинга.

Он добавил, что на митинге, который был посвящен презентации кандидатов на пост глав муниципалитетов в ходе предстоящих 31 марта местных выборов, собралось порядка 30 тысяч человек.

Отмечается, что сам президент держит пост и участвует в ифтарах с представителями различных профессий.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган является одним из главных антисемитов в истории.

Ранее в Турции уточнили дату визита Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами