Путин заявил о создании базовых условий для обеспечения безопасности России

Безопасность и внутриполитическая стабильность в России будут надежно обеспечены, несмотря на «потуги врагов». Об этом заявил российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, передает ТАСС.

Встреча была посвящена действиям Украины после начала голосования на президентских выборах в РФ.

Путин рассказал, что российские военные на линии боевого соприкосновения уверенно удерживают инициативу и добиваются решения поставленных боевых задач.

По его словам, таким образом создаются необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности страны и внутриполитической стабильности, а также «для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут, вне всяких сомнений, надежно обеспечены».

На совещании президент заявил о пяти попытках диверсионных атак на Белгородском и Курском направлениях.

Ранее Минобороны РФ сообщило о срыве попыток диверсий в Белгородской и Курской областях.