В ЕС заявили, что не имеют данных о поставках в Россию ракет из Ирана

Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил журналистам, что Брюссель не располагает данными о поставках баллистических ракет из Ирана в Россию, передает РИА Новости.

«Таких данных нет, Иран отрицает это», — сказал он на условиях анонимности.

По его словам, в ЕС отнеслись бы к таким поставкам как к угрозе собственной безопасности и не исключил, что Брюссель может принять дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель планирует выступить с заявлением с предостережением в отношении Тегерана.

О поставках около 400 иранских баллистических ракет в Россию в конце февраля сообщало агентство Reuters.

12 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ввести санкции против Ирана в том случае, если он начнет поставки ракет РФ.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.