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Путин прокомментировал атаки украинской стороны

Путин: безнаказанными удары противника не останутся

Президент Российской Федерации Владимр Путин заявил, что удары украинской стороны не останутся безнаказанными. Об этом он заявил в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По его словам, украинская сторона «задумала ряд преступных акций» во время выборов президента Российской Федерации.

Путин подчеркнул, что «был совершен целый ряд террористических атак с целью выхода и закрепления на российской территории».

Президент РФ добавил, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают до 95% украинской стороны.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью

Незадолго до того сообщалось, что в Белгороде запустили сигнал воздушной тревоги.

В тот же день стало известно о ликвидации украинской ДРГ при попытке прорыва в Белгородскую область.

15 марта ФСБ задержала россиянку по подозрению в подготовке диверсии в Белгородской области. По данным ведомства, женщина собиралась устроить подрыв на одном из объектов ж/д транспорта.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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