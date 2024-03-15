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В Херсонской области от обстрела избирательного участка пострадали двое

Сальдо: от обстрела избирательного участка в селе Брилевка пострадали двое

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Два человека пострадали в результате удара ВСУ по избирательному участку в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, в результате прилета в сельсовет в селе Брилевка, где располагался избирательный участок, были ранены двое мирных жителей, мужчина и женщина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, Сальдо сообщил о повреждении здания с избирательным участком в селе Каховка, от обстрела никто не пострадал.

А в городе Скадовске возле местного Дома культуры взорвалось заложенное в урну самодельное взрывное устройство. Из-за дождя скамейки рядом пустовали, поэтому также никто не пострадал.

15 марта голосование в Белгороде прерывалось из-за ракетной опасности. Гражданам пришлось покинуть избирательные участки и временно спуститься в укрытие.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Ранее Песков высказался о влиянии обстрелов ВСУ на выборы.

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