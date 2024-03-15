Путин: везде противник бежал с большими потерями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать РФ с участием свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков и порядка 40 бронированных машин, однако нигде успеха они не имели, заявил президент России Путин на совещании с членами Совбеза. Главу государства цитирует РИА Новости.

Атаковавшие территорию России украинские силы бежали с потерями, отметил президент.

«Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак:... с целью выхода и закрепления на российской территории. Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями», — сказал он

Путин добавил, что около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются ПВО РФ.

Также Путин заявил, что удары украинской стороны не останутся безнаказанными.

Ранее сообщалось о ликвидации украинской ДРГ при попытке прорыва в Белгородскую область.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о потере 70% военнослужащих батальона за две недели.