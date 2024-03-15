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Политолог предрекла более высокую явку на выборах президента РФ, чем в 2018 году

Политолог Линдигрин: явка на выборах в этот раз может быть выше, чем в прошлый

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Александр Кряжев/РИА Новости

Явка на выборах президента России в 2024-м году может быть выше, чем в 2018-м. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Наталья Линдигрин. Она связывает это с тем, что в регионах проводилось активное информирование населения. Кроме того, работает система электронного голосования.

«Жители идут на избирательные участки стабильно с момента их открытия. Важно, что настроение у всех хорошее», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что в этот раз выборы будут проходить три дня.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

Кандидатов в президенты на этот раз четверо: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в сети показали работу участков для голосования при российских посольствах за рубежом.

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